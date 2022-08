Hvorfor smaker fet mat så mye bedre?



Visste du at det faktisk finnes en kjemisk forklaring til at fet mat smaker bedre? De fleste av oss vil jo spise sunn mat med så lite tilsatt fett som mulig, men vi vil heller ikke gå glipp av god smak. Og, med hånden på hjertet, hvor godt er det i lengden med dampet fisk og brokkoli?

God mat er noe av det beste som finnes i livet – å spise godt øker virkelig livskvaliteten! Men visste du at det faktisk finnes en kjemisk forklaring til hvorfor mat med tilsatt fett faktisk smaker mer? Når du steker, ovnsbaker eller friterer med olje inntreffer en kjemisk reaksjon mellom aminosyrene og sukkeret i maten. Når oljen blir varm, frigjøres mange av de fyldige, aromatiske stoffene som gjør at maten helt enkelt smaker mer og får en sprø overflate.