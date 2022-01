Forskjellen på latte, cappuccino og macchiato endelig forklart



Hva er forskjellen på latte, cappuccino og macchiato? Dette er et vanlig spørsmål blant selv de mest lojale kaffeelskere. Hvis du drikker kaffe hver morgen, er det sannsynlig at du har en favoritt-kaffe du tyr til. Når det er sagt, kan du av og til føle trang til å eksperimentere med en annen type kaffe. Med så mange varianter der ute, kan det være overveldende å skulle vite forskjellen på cappuccino vs latte, eller en latte vs latte macchiato.