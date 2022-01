Kaffe og dessert er de to nødvendighetene etter middagen når du har middagsgjester, så hvorfor ikke kombinere de to på ditt neste middagsselskap med en affogato-dessert? Hva er affogato spør du kanskje? Affogato al caffè er is med kaffe, en del iskrem, en del espresso - søtt og godt!



Hvis du ikke aner hvordan du lager denne kaffedesserten, har du kommet til rett sted. Det har aldri vært enklere å lære og lage affogato. I denne guiden vil vi lede deg gjennom en lett å følge affogato-oppskrift slik at du kan lage denne desserten hjemme. Når du ser hvor enkelt det er, vil du servere denne fyldige, kremete kaffedesserten hver gang du er vert.