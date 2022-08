Pane con lievito madre​

Forberedelse



1. Denne oppskriften veileder deg trinn for trinn gjennom å bake hjemmelaget surdeigsbrød fra bunnen av.​

Det viktigste elementet i enhver oppskrift på surdeig er starteren – en levende kultur av mel og vann som krever jevnlig oppmerksomhet for å få best resultat (se tipset vårt i første trinn om hvordan du kan lage din egen starter hjemme).



Kvaliteten, smaken og teksturen på brødet kan variere etter når og hvor hyppig du fôrer starteren og hvor aktiv den er i det øyeblikket du skal bake, men også etter lufttemperaturen og -fuktigheten, typen mel du bruker, osv. Men ikke la det skremme deg! Surdeigsbrød er kanskje ikke det enkleste brødet å bake, men det er en utfordring som er vel verd innsatsen.



2. Løs opp surdeigstarteren i varmt vann. Tilsettmanitobamelet og rør om akkurat så lenge atdet blir tatt opp. Dekk til deigen med et fuktigkjøkkenhåndkle og la den stå på et varmt stedi rundt 20 minutter.

Tips: Du kan lage din egensurdeigstarter fra bunnen av! Start med åganske enkelt blande mel og vann, og la detstå i fl ere dager. Etter en dag eller tobegynner det å danne seg bobler, noe sombetyr at villgjæren begynner å bli aktiv ogformere seg. Fortsett å fôre starteren medferskt mel og vann de neste dagene. Når denhever seg til stadiet der den svulmer avbobler, er starteren klar til bruk.​



3. ​Tilsett saltet og kna deigen i 2–3 minutter til. Dekk den til og la den stå på et varmt sted i 20 minutter.