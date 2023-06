Roboten bruker 360° lasernavigasjon (LiDAR) til å skanne alle rom for å raskt skape et presist kart.

Laseren oppdager vegger og store hindringer som møbler. Roboten vil finne veien rundt møbler, samtidig som den når dypere inn i hjørner og nærmere vegger, slik at den ikke går glipp av noen områder.

Intelligente algoritmer hjelper roboten med å finne den mest effektive rengjøringsbanen fra rom til rom, for en rask og effektiv rengjøring.

I HomeRun-appen kan du velge hvilke rom som skal rengjøres, angi rengjøringssekvensen og velge en rengjøringsmodus for hvert rom.