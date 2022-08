Vær oppmerksom på at tid og temperatur kan variere avhengig av matmengde og type Philips Airfryer-modell. Vi anbefaler at du holder øye med maten under tilberedningen.



Hvis du vil være sikker på at kyllingen er helt ferdig, kan du ganske enkelt bruke et kjøkkentermometer. Pass på at kjernetemperaturen er stabilt over 75 °C.