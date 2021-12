Har du noen gang rastløst kastet deg rundt i sengen på en varm sommernatt uten å få sove, eller hakket tenner under dynen en kald vinterkveld? Lufttemperatur har innvirkning på REM-søvn (en lett søvnfase kjennetegnet av raske øyebevegelser), så det er viktig å få temperaturen riktig på soverommet, men hva er egentlig riktig?

Hvis soverommet ditt er 12° C eller kaldere, kan du ha vanskelig for å sovne.

Hvis soverommet ditt er over 24° C, kan det være du er for rastløs til å sove godt.

Den optimale soveromstemperaturen er 16-18° C. Det høres kanskje litt kaldt ut, men kroppstemperaturen synker om kvelden som forberedelse til søvn.

Husk at eldre og små barn ofte trenger et litt varmere soverom. Et termometer kan være nyttig for å finne ut om et rom har riktig temperatur for beboerne.

Da har vi tatt for oss optimal soveromstemperatur, men hva med forholdet mellom luftfuktighet og søvnkvalitet - hva er den beste balansen mellom ikke for fuktig og ikke for tørr luft?