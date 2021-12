Et hjem med god luftfuktighet er et komfortabelt hjem å bo i! Lave luftfuktighetsnivåer i hjemmet ditt kan forårsake en rekke problemer - for huset ditt, eiendelene dine og potensielt helsen din. Problemer som hoste, hodepine, sprukne vegger og vinduer som har slått seg, kan alt skyldes for tørr luft inne. Det er et problem som ofte oppstår om vinteren, så det er vel verdt å ta deg tid til å lære hvordan du kan øke luftfuktighet inne. Når du vet årsakene til tørr luft, kan du begynne å forbedre situasjonen – å vite hvordan du kan få et bedre inneklima vil gjøre en stor forskjell. Slik får du ordnet det!