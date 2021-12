Førsteinntrykk er nøkkelen, og krøllete klær på jobb eller fest vil garantert gjøre det vanskelig å gi et godt et. Selv om du har den fineste skjorten eller kjolen på, vil antrekket ditt ikke se bra ut hvis det er fullt av skrukker. Skrukker kan også bli et problem når du har lagret klærne en stund. Kanskje de har blitt brettet sammen under andre klær i skuffen, eller lagt bort for sesongen. Heldigvis er det noen få enkle (og effektive) metoder for å få det strykeferske utseendet. Her finner du de beste måtene å håndtere krøllete og skrukkete klær på.