Det er ingen hemmelighet at silke er et av de vakreste, mest elegante og mest delikate stoffene som finnes. Så når det gjelder ens beste bluse eller et smart slips, er det ikke rart at vi kan være litt avventende når det kommer til å vaske og stryke silke. Enten du har store plagg, som en silkekjole, eller mindre ting, som et skjerf eller putevar, finnes det spesifikke vaske- og strykemetoder for å holde plaggene i toppform. Gjør deg klar til å finne de beste teknikkene for å vaske silke og stryke silke, slik at du ikke trenger å bekymre deg for svidde eller krøllete plagg igjen.