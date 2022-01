Alle har en go-to jeans. De vi tar på når vi vil føle oss komfortable, men klare til å takle hva som helst. Jeans er ofte de ideelle klærne for å slappe av, men det betyr ikke at de trenger å se skrukkete og krøllete ut. Gi garderoben din litt kjærlighet for å sørge for at favorittdenimen din varer lenger. Her er vår ultimate guide til hvordan vaske dongeribukse og hvordan stryke jeans.