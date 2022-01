Å vaske ullgenser kan føre til litt hodepine for nybegynnere. Vi er alle bekymret for å krympe favorittplagget vårt, spesielt hvis det var dyrt! Det er imidlertid noen tips som kan bidra til å gjøre denne prosessen til en lek. Hovedtrikset med å vaske ullgenser er å balansere behovet for litt varme, for å takle flekker, samtidig som du sørger for at varmen ikke er så sterk at den skader stoffet. Her er våre råd om hvordan du holder ulltøyet ditt i god stand.