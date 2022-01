Vi vet alle at utseendet betyr noe – og en krøllete skjorte kan skape et mindre enn smart inntrykk. Enten det er hverdagsskjorten din eller en skjorte for den store dagen, hvis den er nystrøket vil du se best ut. Er du usikker på hvordan du stryker skjorter? Denne artikkelen gjør det enkelt. Hvis du allerede kan det grunnleggende, men vil ha en enkel måte å stryke skjorte på, eller hvis du ser etter stryketips for t-skjorte, er det noen tips til deg her også.