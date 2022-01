Hva er espresso?

Typer espresso: Hva er en dobbel espresso?



Du vet nå hva en espresso er, men hva er en dobbel espresso? En dobbel espresso er rett og slett to enkle espressoer. Så i stedet for å brygge en, brygger du to espressoer for samme kopp kaffe. En dobbel espresso er ikke den eneste typen espressodrikk du kan nyte ...