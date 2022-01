Først og fremst: hvor lenge holder kaffebønner seg? Når det gjelder smak, er kaffebønner på sitt beste to til ti dager etter brenning. Og selv om smaken kanskje ikke er så utrolig, er mye av smaken fortsatt tilstede omtrent 30 dager etter brenning. Etter denne tiden anser de fleste bønnene som for gamle.



Husk at dette ikke betyr at kaffen er udrikkelig hvis bønnene er mere enn 30 dager gamle. Kaffebønner kan faktisk forbli drikkelige i årevis. Så, i så fall, hvorfor er lagring av kaffebønne så viktig hvis bønnene holder seg drikkelige så lenge? For å si det enkelt, er smaken på kaffen din til syvende og sist avhengig av hvor ferske bønnene er.



Hva er den beste måten å oppbevare kaffebønner på? Det viktigste å huske er å holde bønnene ute av kjøleskapet og fryseren. Dette er en av de vanligste misoppfatningene om oppbevaring av kaffe. Siden kaffebønner er porøse, suger de til seg andre aromaer. Dette betyr at hvis du har en skarp lukt av mat i kjøleskapet, er det en god sjanse for at kaffen din vil ha en merkelig smak. Kjøleskapet kan også føre til at bønnene skyver olje opp til overflaten, noe som resulterer i rask aldring.

Hvis du absolutt må fryse kaffebønner, sørg for at posen er uåpnet og at du tiner bønnene til romtemperatur før brygging. Husk at hvis du gjør dette, kan du ofre noe av kaffens smak.



Følg disse tipsene for optimal lagring av kaffebønner:



Hold deg unna kjøleskap og fryser.

Legg bønnene i en lufttett beholder.

Unngå gjennomsiktige beholdere, siden lys kan kompromittere kaffens smak.

Oppbevar beholderen på et kjølig sted, unngå varme områder som rundt ovnen.

Oppbevar bønnene på et mørkt sted og vekk fra direkte sollys.



Når du begynner å implementere riktige kaffeoppbevaringsteknikker, kan du nyte nytraktet kaffe og espressodrikker hver morgen.