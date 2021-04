Interaktiv tavle



Oppfordre til smidig samarbeid med tavlemodus. Aktiver denne funksjonen for å gjøre skjermen om til et tomt lerret som kan tegnes på av flere brukere, enten for hånd eller med dedikerte skjermmarkører. Alt på skjermen kan deretter sendes til PC-en eller en annen foretrukket enhet for enkel utskrift eller fildeling.