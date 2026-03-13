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AquaTrio Cordless Trådløs våt&tørr støvsuger 9000 Series
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XW9385/01
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Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kan jeg bruke Philips AquaTriostøvsugeren på alle gulv, tepper og ryer?
Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvor lenge bør jeg lade den trådløse Philips-støvsugeren?
Kan jeg bytte ut batteriet i Philips AquaTrio Cordless Vacuum Cleaner?
Kan vannbeholderne i Philips AquaTrio-støvsugeren vaskes i oppvaskmaskinen?
Batteripakke og laderLitiumionbatteripakke 25,2 V
Tilbehør til AquaTrioErstatningsfilter
Tilbehør til AquaTrioErstatningsbørster
Tilbehør til trådløs støvsugerBatteripakke og lader
Philips gulvrensPasser til alle typer harde gulv
Philips AquaTrio-støvsugeren lekker vann
Det kommer ikke vann ut av Philips AquaTrio-støvsugeren
Philips AquaTrio-støvsugeren etterlater vannspor på gulvet
Philips AquaTrio-støvsugeren har lav sugeeffekt
Philips AquaTrio-støvsugeren går raskt tom for batteri
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