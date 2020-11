Optimal Temp – én temperatur for alle typer tekstil!

Nå kan du stryke alt fra jeans til silke uten at du selv må regulere temperaturen på strykejernet. Philips' patenterte Smart Control Processor har en forhåndsinnstilt temperatur som kombinert med damp er optimal for alle typer tekstil du måtte komme på å stryke. Du kan stryke alt fra jeans og silke, lin og kasjmir med en og samme innstilling – garantert ingen brennmerker! Philips dampstrykejern med OptimalTEMP gjør strykingen både enklere og raskere. Teknikken er testet og godkjent av uavhengige tekstileksperter for sin utmerkede strykeytelse. Perfekt resultat uten anstrengelse – og garantert uten brennmerker!