Hvis du har spesielt store skrukker, er et dampstrykejern en fin måte å fjerne skrukker på klærne dine raskt. Fyll tanken med vann og velg passende innstilling for plagget ditt, sjekk vaskelappen for råd. Legg plagget på et strykebrett og bruk litt ekstra damp på spesielt vanskelige skrukker. Heng den opp etterpå for å holde den skrukkefri.

Lær hvordan du bruker en tøydamper og hvordan du bruker et dampstrykejern for perfekt dampede klær på bare noen få minutter, slik at du ser smart og fresh ut selv på de travleste dagene!