Det er fire områder vi må dekke når det gjelder å forstå hvordan man rengjør et vinylgulv, fra polering etter installasjon til vanlige rengjøringstips og triks.



Trinn 1: Polering av nylagt vinylgulv



Møbelpolish kan man ikke bruke på vinylgulv, bruk isteden et spesialprodukt for å forsegle det nye gulvet ditt og få det til å skinne. Et nylagt vinylgulv må rengjøres grundig før det kan tas i bruk, å pusse opp vinylgulv når skaden er skjedd er ikke lett, så unngå problemer ved på forberede gulvet godt.



Tørk av gulvet med en tørr klut for å fjerne smuss.

Gå deretter over med et spesialprodukt som vil hjelpe til med å herde gulvet og bidra til å opprettholde en vakker glans.





Trinn 2: Slik gir du vinylgulv en rask rengjøring



Når du skal vaske vinylgulv må du støvsuge først, akkurat som med linoleum. Gå deretter over gulvet med vann og litt oppvaskmiddel, eller et spesiallaget vinylprodukt. Ta sikte på å rengjøre vinylgulvet regelmessig, og minst en gang i uken.



Trinn 3: Hvordan vaske vinylgulv for en dypere rengjøring



Når det gjelder å vaske vinylgulv for en grundig rengjøring, må du huske følgende viktige trinn.



Vri alltid gulvkluten eller moppen godt ut for å forhindre at vann trenger inn i eventuelle fuger og ødelegger underlaget under vinylen.

Tørk opp søl med en gang, la ikke vannpytter bli liggende på gulvet.





Trinn 4: Slik fjerner du flekker fra vinylgulv



Du vet nå hvordan du rengjør vinylgulvet, men hva med flekker?



SBruk trinn 1, bare arbeid litt mer grundig - det kan kreve litt mer albuefett! Bare pass på at du aldri bruker et slipemiddel.

Lyst på et annet tips om hvordan du fjerner flekker fra vinylgulv? Avhengig av fargen på vinylgulvet kan du behandle flekker med litt blekemiddel fortynnet i vann. Alternativt kan du bruke sprit.

For en miljøvennlig flekkfjerner kan du prøve å bruke natron.



Sørg for å lese produsentens anvisninger om hvilke kjemikalier som er egnet for ditt vinylgulv, og følg alltid instruksjonene til rengjøringsproduktet nøye. Når du prøver en ny rengjøringsmetode, må du alltid teste på et lite synlig område først.



Nå som du vet hvordan det gjøres, kan du begynne å støvsuge, vaske og polere vinylgulv og linoleum så mye du lyster!