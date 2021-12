Uansett hvor godt du rengjør laminatgulvet, kan det over tid miste sin opprinnelige glans. Dette kan skyldes et tynt lag med smuss, men kan også skyldes vaskemiddelrester eller vannflekker, men ikke få panikk! Vi hjelper deg med noen enkle tips for å gjenopprette glansen på laminatgulvet.



Gå over gulvet med en blanding av en del eddik til en del vann, etter støvsuging.

Gå over gulvet igjen med rent, varmt vann

Til slutt pusser du laminatgulvet med en myk klut



Følg disse enkle trinnene, og du vil raskt gjenopprette glansen til laminatgulvet.

Du vet nå hvordan du skal behandle laminatgulv og ta godt vare på dem.

Oppsummert: beskytt gulvet mot riper, smuss og søl; bruk en støvsuger og en tørr mopp for å rengjøre det; gjenopprett glansløs laminat ved å gå over med eddi kog vann; og puss med en klut. Nå er du klar for alt!

