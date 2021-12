Å nei, en flekk på sofaen! Har noe hoppet av tallerkenen din, eller har du ved et uhell sølt drikken din? Ikke få panikk! Det meste kan repareres, og å vaske sofatrekk trenger ikke være vanskelig.



Hvis sofaen din har avtagbart sofatrekk, kan du kanskje bli kvitt flekkene ved å vaske trekket i vaskemaskinen.

Vær nøye med å lese produsentens vaskeanvisninger, og følg dem til punkt og prikke!

Hvis trekket ikke kan vaskes i maskin, kan du fjerne flekker på annen måte. Hvorfor ikke prøve en våtserviett eller et fuktig kjøkkenhåndkle?



Tips: Behandle flekken umiddelbart ved å duppe den med en våt klut eller kjøkkenpapir til den forsvinner. Vær forsiktig så du ikke gnir på flekken, dette kan føre til at den spres eller synker dypere ned i stoffet.

Trenger sofaen din en grundigere rengjøring? For å rense sofa selv, kan et mildt vaskemiddel og lunkent vann gjøre susen. Du kan til og med prøve en damprenser for å fjerne flekker og smuss.

Tips: Les alltid vaskeanvisningen for sofaen din før du foretar deg noe, og bruk bare damp hvis det er inkludert i listen over rengjøringsalternativer. Husk å teste hvert nytt produkt og rengjøringsmetode på et lite synlig område først. Forsikre deg om at produktet ikke forårsaker skade eller misfarging, ellers kan rengjøringen føre til en ny flekk på sofatrekket.