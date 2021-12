Hvordan fjerne dyrehår fra teppe og sofa

Tepper er ikke bare et populært sted for våre firbente venner å ta seg en lur; de tiltrekker seg også dyrehår på magisk vis. Så alle som har kjæledyr må vite hvordan man får hundehår ut av teppefibre (eller hvordan man får kattehår ut av teppefibre for den saks skyld), før det setter seg fullstendig fast. Prøv disse enkle triksene for å fjerne dyrehår fra tepper:



Bruk en støvsuger med kraftig sugeeffekt. Det beste er en som er spesielt designet for a takle dyrehår, som for eksempel Philips PowerPro Expert. Allergifilteret fanger opp dyrehår, støv og pollen pålitelig, så det er perfekt for å holde husholdninger med dyr hygieniske.

Bruk en børste med gummihode. Når du finner kattehår og hundehår på teppet, kan du fjerne det med en børste med gummihode. Bare dra det over teppet og håret fester seg til gummien.

Et gammelt par nylontights eller strømper kan også bidra til å fjerne dyrehår fra teppet. Bare dra dem over hendene og kjør håndflatene over teppet. Håret fester seg til grov nylon.





Å finne kattehår og hundehår på teppe krever mere arbeid enn når du finner det på glatte gulv, for eksempel fliser, laminat eller parkett.