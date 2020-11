Smart fukting. Hele natten lang.

DreamStation Go har vannbesparende teknologi som er utviklet for å gi deg en full natt med luftfukting med varme⁴, ved å aktivt overvåke omgivelsene og behandlingsinnstillingene og automatisk justere fuktingen når luftfukterens måltid er aktivert. I tilfelle du fyller på for lite eller glemmer å fylle luftfukteren vil varmeplatens avstengningsfunksjon sørge for at du ikke får tørr, ubehagelig luft levert til deg resten av kvelden.