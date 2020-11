Kompakt og lett

Hvis du har tenkt å reise til et sted uten strømnett, kan DreamStation Go-batteriet, som varer hele natten, bidra til at du fortsetter behandlingen. Dersom DreamStation Go angis til 10 cm av trykket som vises, har batteriet en gjennomsnittlig driftstid på 13 timer* med DreamStation Go-batteriet som varer natten igjennom. Merk: Driftstiden for batteriet kan variere ved høyere innstilt CPAP-trykk, stor maskelekkasje, høyde og temperatur samt ladeenheter med USB-port og andre. *Testbetingelser for PAP-driftstid: CPAP-modus, trykk 10 cm H2O, 12 mm rør, 37 lpm lekkasje, 23 °C rom ved en høyde på 503 meter.