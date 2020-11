12 forhåndsinnstilte programmer for brød, deig, syltetøy og jevn yoghurt

Philips' brødbakemaskin har 12 brukervennlige forhåndsinnstilte programmer som baker alle brød til perfeksjon, fra fyldig og mettende grovbrød til glutenfritt, fransk og søte varianter. Den lager også deilig deig til pasta, og til og med syltetøy. Uansett hva du baker, er det alltid godt og enkelt ettersom forhåndsinnstillingene sørger for riktig temperatur og tid for å oppnå best mulig resultat. Hvis du har det travelt, kan du bruke raskt program for raskere resultat, eller til og med superraskt program som baker på bare én time.