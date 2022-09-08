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Utgått
HD9016/30
Våkne til nybakt brød hver dag
Du kommer til å elske den uimotståelige duften av nybakt, varmt brød hver morgen. Det er svært enkelt ... Ha i ingrediensene på kvelden, still inn tidsuret til neste morgen, og la brødbakemaskinen gjøre resten.
12 menyer (inkludert yoghurt)
1000 g
Hvit
Tidsur med 13-timers forsinkelse
Philips' brødbakemaskin har 12 brukervennlige forhåndsinnstilte programmer som baker alle brød til perfeksjon, fra fyldig og mettende grovbrød til glutenfritt, fransk og søte varianter. Den lager også deilig deig til pasta, og til og med syltetøy. Uansett hva du baker, er det alltid godt og enkelt ettersom forhåndsinnstillingene sørger for riktig temperatur og tid for å oppnå best mulig resultat. Hvis du har det travelt, kan du bruke raskt program for raskere resultat, eller til og med superraskt program som baker på bare én time.
Takket være det avanserte temperaturkontrollsystemet kan du med Philips VIVA-brødbakemaskinen få brødet akkurat slik du vil ha det, med lys, medium eller mørk skorpefarge, bare med et enkelt trykk på kontrollpanelet.
Bak akkurat passe mengde brød for dine behov. Velg brødstørrelsen på kontrollpanelet for å bake middels stort (750 g) eller stort (1000 g) avhengig av dine behov.
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