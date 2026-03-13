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FC8230/01
Utgått
User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Opplev bevegelsesfrihet med Philips SmallStar. Denne støvsugeren, som er svært kompakt og lett, er enkel å bruke og kombinerer høy effekt med HEPA-filtrering for å gi deg flotte rengjøringsresultater.
Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvordan vet jeg at støvposen til Philips-støvsugeren er full?
Når bør jeg skifte filteret på Philips-støvsugeren?
Hvordan og når skal støvposen til Philips-støvsugeren byttes?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvordan rengjør jeg filtrene på Philips-støvsugeren?