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Utgått
FC8230/01
Frihet til bevegelse.
Opplev bevegelsesfrihet med Philips SmallStar. Denne støvsugeren, som er svært kompakt og lett, er enkel å bruke og kombinerer høy effekt med HEPA-filtrering for å gi deg flotte rengjøringsresultater.
1600 W
Med støvsugerens kompakte størrelse er den enkel å manøvere og enkel å oppbevare etter bruk.
Det er enkelt å bære denne lette støvsugeren.
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