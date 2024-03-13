Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Støvsugere og mopper
Alle serier
EasyLife Støvsuger med pose
Utgått
Støtte
FC8135
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag
Gled deg over skikkelig rene gulv med Philips EasyLife-støvsuger. Motoren på 2000 W har stor rengjøringsevne for perfekte resultater. Gled deg mer over gulvene.
Alle (5)
Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvordan vet jeg at støvposen til Philips-støvsugeren er full?
Når bør jeg skifte filteret på Philips-støvsugeren?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvordan rengjør jeg filtrene på Philips-støvsugeren?
s-bagClassic Long Performance (4-pakning)
s-bagClassic Long Performance - Økonomipakke
s-bagStøvsugerposer Anti-Allergy
s-bagStøvsugerposer
Philips-støvsugeren slår seg ikke på
Philips-støvsugeren min overoppheter
Philips-støvsugeren har lav sugeeffekt
Jeg får elektriske støt når jeg bruker Philips-støvsugeren
Philips-støvsugeren viser at støvposen er full, selv om den ikke er det
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne