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Utgått
1800 W
Parkett
Den kraftige motoren på 2000 W genererer sugeeffekt på maks. 400 W for førsteklasses rengjøringsresultater.
En lang ledning gir deg lengre rekkevidde, slik at du kan rengjøre et rom uten stopp. Dette produktet har en rekkevidde på over 10 meter.
Dette HEPA-filteret fanger opp skadelige mikroskopiske skadedyr som forårsaker luftveisallergier. Bytt filteret hver sjette måned for å opprettholde den effektive filtreringen.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Bom desempenho
[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Aspirador funcional e valor economico
[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco