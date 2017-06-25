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  • Gled deg over skikkelig rene gulv
  • Gled deg over skikkelig rene gulv
  • Gled deg over skikkelig rene gulv
  • Gled deg over skikkelig rene gulv
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  • Gled deg over skikkelig rene gulv

Utgått

EasyLifeStøvsuger med pose

FC8135

4
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Gled deg over skikkelig rene gulv
Gled deg over skikkelig rene gulv med Philips EasyLife-støvsuger. Motoren på 2000 W har stor rengjøringsevne for perfekte resultater. Gled deg mer over gulvene.
Se alle fordeler

Stor effekt, lang rekkevidde

Gled deg over skikkelig rene gulv

  • 1800 W

  • Parkett

Motor på 2000 watt gir maks. 400 watt sugeeffekt

Motor på 2000 watt gir maks. 400 watt sugeeffekt

Den kraftige motoren på 2000 W genererer sugeeffekt på maks. 400 W for førsteklasses rengjøringsresultater.

Lang ledning for rekkevidde på over 10 m

Lang ledning for rekkevidde på over 10 m

En lang ledning gir deg lengre rekkevidde, slik at du kan rengjøre et rom uten stopp. Dette produktet har en rekkevidde på over 10 meter.

HEPA-filter for utmerket filtrering av utblåsningsluften

HEPA-filter for utmerket filtrering av utblåsningsluften

Dette HEPA-filteret fanger opp skadelige mikroskopiske skadedyr som forårsaker luftveisallergier. Bytt filteret hver sjette måned for å opprettholde den effektive filtreringen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
2
1

25/06/2017

Portugal

Portugal

Bom desempenho

[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

01/06/2017

Portugal

Portugal

Aspirador funcional e valor economico

[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

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