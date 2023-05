Under den første kjøringen vil roboten lage et nøyaktig kart over planløsningen din. Med HomeRun-appen kan du fortelle roboten hvilke rom du vil ha rengjort, og i hvilken rekkefølge. Hvis det er områder eller ting du vil at den skal unngå - som dyrebare gjenstander eller et teppe i et rom du vil vaske - kan du også fortelle den hvor den ikke skal gå, eller ikke vaske.