Hvordan stryke og brette et formsydd laken

Før du lærer å brette laken, er det ett viktig skritt for å garantere optimal komfort og skaporganisering: stryking. Nystrøkne laken utgjør hele forskjellen når det kommer til kvaliteten på brettede laken, så ikke hopp over dette trinnet! Her er noen tips for å få mest mulig ut av strykingen:

Fjern laknene fra tørketrommelen mens de fortsatt er litt fuktige. Brett sengetøyet på langs i kvadrater, slik at motsatte hjørner er på linje. Hvis du bretter et sengetøy i lengderetningen, unngår du at bretter blir synlige når du har redd opp sengen. Stryk forsiktig de to hjørnene på toppen av lakenet, og gå deretter videre til midten av lakenet. Når du er ferdig med den øverste delen av lakenet, brett det igjen, men nå horisontalt, slik at de nederste hjørnene er på linje med de øverste. Stryk det brettede lakenet på samme måte som beskrevet i punkt 3.

Et godt strykejern er et viktig verktøy når du skal lære å brette laken. Så velg et strykejern som vil kunne takle selv de mest gjenstridige skrukker med letthet, for eksempel Philips dampgenerator. Med sin DynamiQ-smartsensor vet dette strykejernet nøyaktig når det skal levere den kraftigste dampen for å bli kvitt skrukker og krøller selv på ømfintlige stoffer som silke, noe som gjør jobben din mye lettere.

Når du har strøket sengetøyet til perfeksjon, er du klar til å lære om bretting av stretchlaken.