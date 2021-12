Hvordan rengjøre strykejern

Såpevann – hvis strykejernet ditt bare trenger en lett rengjøring, kan du skrubbe det med en svamp dyppet i såpevann. Ikke bruk stålull – det vil skade platen.

Tannkrem – hvis såleplaten fortsatt ikke er ren etter såpevannsbehandlingen, kan du prøve å bruke tannkrem. Når strykejernet har tørket, ta en liten klatt tannkrem og gni den over hele overflaten med en gammel klut eller et kjøkkenhåndkle. Vask tannkremen av med en fuktig svamp eller klut.

Eddik – du kan bruke eddik for å fjerne mer gjenstridige merker eller klissete rester fra et strykejern. Legg ned avispapir før du begynner, fordi eddik kan skade stein- eller treoverflater. Her er trinnene for hvordan du rengjør en strykesåle med eddik:

Bland like mengder hvit eddik og salt i en kjele. Varm blandingen forsiktig (blandingen skal bare varmes opp, ikke kokes). Ta kjelen av komfyren før du begynner å rengjøre. Ta på gummihansker for å beskytte hendene mot varmen, og dypp deretter en svamp i salt og eddikblandingen. Skrubb forsiktig bunnen av strykejernet rent.

Mens metodene for hvordan du rengjør brennmerker og hvordan du rengjør et klebrig strykejern generelt er like, kan det hende du finner ut at noen metoder fungerer bedre på visse strykejernsproblemer enn andre.

Men for å unngå å måtte håndtere brennmerker i det hele tatt, bør du vurdere å bruke et dampstrykejern med en effektiv løsning mot kalk. Philips PerfectCare Elite Plus har et Easy De-Calc-system som lar deg vite når det er på tide å avkalke, mens DynamiQ-smartsensoren garanterer ingen brenning eller bretter på alle stoffer.