Før du bestemmer deg for hvordan du skal brette T-skjorter eller skjorter, må du forberede dem for bretting. For stoffer som ikke nødvendigvis trenger stryking – for eksempel akryl – sørg for at de er skikkelig tørre før du legger dem i garderoben for å unngå skrukker og muggen lukt. For klær du må stryke, la stoffet være litt fuktig da skrukker vil være lettere å fjerne.



Når du bretter klær for å spare plass, er det best å jobbe med ting som er nyvasket og strøket for å sikre glatte, skrukkefrie resultater. Å stryke klærne etter å ha vasket dem vil også gjøre prosessen med å brette skjorter og T-skjorter enklere. Har du det travelt? Vurder Philips Steam&Go Plus håndholdt tøydamper for å fremskynde strykeprosessen eller for enkelt å friske opp klærne dine uten å måtte ta frem strykebrettet – du bare henger plagget opp og lar dampen virke!