Tørke støv: Tips og triks for et støvfritt hjem



Støv er uunngåelig - det kommer fra skoene dine, pollen, døde hudceller, klesfibre, tepper og dyrehår. Og fordi det kan utløse allergi, er det viktig å håndtere det riktig. Les videre for vår guide til et støvfritt hjem. Vi har delt det opp i to temaer: hvordan tørke støv på riktig måte, og hvordan du forebygger at støv legger seg i første omgang.