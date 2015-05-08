Presenter bilder med slående klarhet på en mer miljøvennlig måte. Skjermen er sterk på ytelse og pålitelig, samtidig som den har lavt strømforbruk, noe som gjør den perfekt til prosjekter hvor man ikke firer på kravene.
Dette produktet er kvalifisert for avgiftsreduksjon
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken
Hopp over dette
Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Legg til tilbehør
Dette produktet
- {discount-value}
Signage Solutions
Skjerm i Q-serien
total
recurring payment
Få en mer intens signage-opplevelse
med uvurderlig smart ytelse
32"
Direkte LED-bakbelysning
Full HD
Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl
Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.
Gratis og brukervennlig innholdsadministrering med SmartCMS
Gratis og brukervennlig system for innholdsadministrering som fungerer eksklusivt med Philips Signage Solutions-skjermer for å behandle det digitale Signage-innholdet. Med SmartCMS kan du opprette og planlegge innholdet 24 timer i døgnet alle dager. Det er bare å opprette nettverket, designe innholdet, planlegge spillelisten og du er klar til å spille av.
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5
Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.
Lagre og spill av innhold med internminne
Lagre og spill av innhold med internminne. Last opp medier på skjermen, og spill av innholdet umiddelbart. I kombinasjon med den interne leseren fungerer den også som bufferminne når du streamer nettbasert innhold. Hvis nettverket slutter å fungere, fortsetter internminnet å kjøre innholdet ved å spille av en hurtigbufret versjonen av det, noe som sikrer at mediene spilles av som normalt selv om det ikke finnes noen nettverkstilkobling.
Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer
Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.
Vis kliniske bilder med D-image
Med D-image får du god og nøyaktig skjermytelse, slik at du kan undersøke kliniske bilder og stille en diagnose. De profesjonelle skjermene er som standard kalibrert for optimale gråtonebilder, noe som sørger for pålitelige kliniske tolkninger. D-image bidrar til bedre pasientomsorg.
SmartPower for energisparing
Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.
Full HD LED for strålende bilder med utrolig kontrast
Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.