Lagre og spill av innhold med internminne

Lagre og spill av innhold med internminne. Last opp medier på skjermen, og spill av innholdet umiddelbart. I kombinasjon med den interne leseren fungerer den også som bufferminne når du streamer nettbasert innhold. Hvis nettverket slutter å fungere, fortsetter internminnet å kjøre innholdet ved å spille av en hurtigbufret versjonen av det, noe som sikrer at mediene spilles av som normalt selv om det ikke finnes noen nettverkstilkobling.