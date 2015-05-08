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    Signage Solutions Skjerm i Q-serien

    BDL3230QL/00

    Få en mer intens signage-opplevelse

    Presenter bilder med slående klarhet på en mer miljøvennlig måte. Skjermen er sterk på ytelse og pålitelig, samtidig som den har lavt strømforbruk, noe som gjør den perfekt til prosjekter hvor man ikke firer på kravene.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Skjerm i Q-serien

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    Få en mer intens signage-opplevelse

    med uvurderlig smart ytelse

    • 32"
    • Direkte LED-bakbelysning
    • Full HD
    Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

    Administrer og kontroller nettverket eksternt via SmartControl

    Med SmartControl kan du kontrollere og administrere nettverket av skjermer eksternt via RJ45 og RS232C. Du kan enkelt fininnstille alle skjerminnstillingene inkludert oppløsning, lysstyrke, kontrast og kloning av innstillingene over hele nettverket.

    Gratis og brukervennlig innholdsadministrering med SmartCMS

    Gratis og brukervennlig innholdsadministrering med SmartCMS

    Gratis og brukervennlig system for innholdsadministrering som fungerer eksklusivt med Philips Signage Solutions-skjermer for å behandle det digitale Signage-innholdet. Med SmartCMS kan du opprette og planlegge innholdet 24 timer i døgnet alle dager. Det er bare å opprette nettverket, designe innholdet, planlegge spillelisten og du er klar til å spille av.

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med HTML5

    Koble til og kontroller innholdet via nettskyen med den integrerte HTML5-leseren. Design Signage-innholdet på Internett, og koble det til en skjerm eller hele nettverket. Det er bare å koble til en RJ45-Internett-kabel for nettverkstilkobling, koble til skjermen med den dedikerte url-adressen, og du er klar til å spille av nettskybasert innhold.

    Lagre og spill av innhold med internminne

    Lagre og spill av innhold med internminne

    Lagre og spill av innhold med internminne. Last opp medier på skjermen, og spill av innholdet umiddelbart. I kombinasjon med den interne leseren fungerer den også som bufferminne når du streamer nettbasert innhold. Hvis nettverket slutter å fungere, fortsetter internminnet å kjøre innholdet ved å spille av en hurtigbufret versjonen av det, noe som sikrer at mediene spilles av som normalt selv om det ikke finnes noen nettverkstilkobling.

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

    Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.

    Vis kliniske bilder med D-image

    Vis kliniske bilder med D-image

    Med D-image får du god og nøyaktig skjermytelse, slik at du kan undersøke kliniske bilder og stille en diagnose. De profesjonelle skjermene er som standard kalibrert for optimale gråtonebilder, noe som sørger for pålitelige kliniske tolkninger. D-image bidrar til bedre pasientomsorg.

    SmartPower for energisparing

    SmartPower for energisparing

    Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

    Full HD LED for strålende bilder med utrolig kontrast

    Bildekvalitet teller. Vanlige skjermer gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      80  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      31.5  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      1920 x 1080p
      Pikselavstand
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimal oppløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      350  cd/m²
      Skjermfarger
      16,7 millioner
      Kontrastforhold (typisk)
      1400:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      8  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      DICOM
      Clinical D-image

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      Lyd venstre/høyre (RCA)
      Videoinngang
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponent (RCA)
      • Kompositt (RCA)
      • VGA (analog D-Sub)
      Lydinngang
      • 3,5 mm jack
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      Andre tilkoblinger
      USB
      Fjernstyring
      • RJ45
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack

    • Anvendelighet

      Matrise
      Opptil 15 x 15
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning
      Tastaturkontroll
      • Låsbar
      • Skjult
      Signalsløyfe
      • RS232
      • IR-sløyfegjennomgang
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RS232
      • RJ45
      • Én ledning (HDMI-CEC)
      Minne
      • Tilgang til internminne
      • 8 GB eMMC
      Oppstart
      • Slå på forsinkelse
      • Slå på status
      • Reaktivering på LAN
      Oppstartsvindu
      aktivere/deaktivere Philips-logoen

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Strømnett
      AC 100 – 240 V, 50–60 Hz
      Forbruk (typisk)
      57  W
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Videoformater
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      726,5  millimeter
      Produktvekt
      5,20  kg
      Høyde, apparat
      425,4  millimeter
      Dybde, apparat
      63,6  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      28,6  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      16.75  tommer
      Veggmontering
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Dybde, apparat (tommer)
      2,5  tommer
      Rammens bredde
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Vekt på produkt (pund)
      14,74  lb

    • Driftsforhold

      Temperaturområde (drift)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • 3G2
      • 3 GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Nettledning
      • RS232-kabel
      • VGA-kabel
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Brukerhåndbok på CD-ROM
      • Hurtigstartveiledning

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Tyrkisk
      • Russisk
      • Forenklet kinesisk
      • Spansk
      • Tradisjonell kinesisk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Hva er i esken?

    Andre artikler i boksen

    • Nettledning
    • RS232-kabel
    • VGA-kabel
    • Fjernkontroll
    • Batterier til fjernkontroll
    • Brukerhåndbok på CD-ROM
    • Hurtigstartveiledning
    Badge-D2C

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