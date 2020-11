Planlegg det du vil, når du vil, med SmartPlayer

Du kan gjøre om USB-enheten til en kostnadseffektiv digital enhet for skilting. Det er bare å lagre innholdet (video, lyd, bilder) på USB-enheten, og koble den til skjermen. Opprett en spilleliste og programmer innholdet via menyen på skjermen. Dermed kan du glede deg over dine egne spillelister når som helst og hvor som helst.