Søkeord

  • Enkel informasjon Enkel informasjon Enkel informasjon

    Signage Solutions Skjerm i D-serien

    55BDL4050D/00

    Enkel informasjon

    Vis frem innhold på en tydelig måte med en profesjonell FHD-skjerm i D-serien. Denne responsive løsningen har glimrende bildekvalitet, enkel kontroll og pålitelig nettverkstilkobling, selv i områder med dårlig dekning.

    Lignende produkter

    Se alle D-Line-serien

    Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

    Alle behovene dine dekket i ett kjøp

    Pris på kombinasjonspakken

    Hopp over dette

    Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

    Legg til tilbehør

    Dette produktet
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Skjerm i D-serien

    total

    recurring payment

    Enkel informasjon

    Smart, kraftig 24/7-skjerm.

    • 55"
    • Drevet av Android
    • 450 cd/m²
    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

    Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold

    Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold

    Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

    Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.

    CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

    Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

    Integrert mPCIe-spor for valgfri 4G/LTE-modul

    Koble 4G-/LTE-moduler til den profesjonelle Philips-skjermen på en enkel måte. Med det integrerte mPCIe-sporet kan skjermen kommunisere med andre enheter med samme trådløse tilkobling. Uvurderlig hvis du installerer skjermer i for eksempel banker eller offentlige bygninger, der du ikke kan komme inn på det lokale nettverket.

    Proof of Play for Android-innhold. Vit hva som spilles av

    Sørg for at den Android-drevne profesjonelle Philips-skjermen viser riktig innhold – selv når du ikke er der. Ved avspilling av innhold via den innebygde mediespilleren kan du sette opp skjermen for å ta automatiske skjermbilder med jevne mellomrom. Skjermbildene lagres på skjermens interne minne, og du kan velge å motta dem via e-post.

    Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

    Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      138.8  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      54.64  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      1920 x 1080p
      Pikselavstand
      0,63 x 0,63 mm
      Optimal oppløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      450  cd/m²
      Skjermfarger
      16,7 millioner
      Kontrastforhold (typisk)
      1100:1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      12  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2–2/2 Motion Pull Down
      • 3D-kamfilter
      • Bevegelseskompensert deinterlacing
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisk kontrastforbedring
      • Progressive scan
      Operativsystem
      Android 4.4.4

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      • Ekstern høyttalerkontroll (lyd ut)
      Videoinngang
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (via DVI)
      Lydinngang
      • 3,5 mm jack
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      Andre tilkoblinger
      • mPCIe
      • micro SD
      • mikro-USB
      • USB-strømkilde (5 V, 2 A)
      Videoutgang
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (via DVI-D)
      Fjernstyring
      • RJ45
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende (24/7)
      • Stående (24/7)
      Matrise
      Opptil 15 x 15
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning, lav lysstyrke
      Tastaturkontroll
      • Skjult
      • Låsbar
      Signalsløyfe
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR-sløyfegjennomgang
      • DisplayPort
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RJ45
      • RS232
      • Én ledning (HDMI-CEC)
      • HDMI (én ledning)

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Forbruk (EPA 6.0)
      64  W
      Strømnett
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Forbruk (typisk)
      76  W
      Effektforbruk i standby
      < 0,4 W

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformater
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      1231,9  millimeter
      Produktvekt
      18,0  kg
      Høyde, apparat
      711,2  millimeter
      Dybde, apparat
      45,72  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      48,5  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      28.0  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M6
      Dybde, apparat (tommer)
      1,8  tommer
      Rammens bredde
      9,5 mm (T/L/R) 15,6 mm (B)
      Vekt på produkt (pund)
      39,68  lb

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • M4A
      • MP3
      • WAV
      • WMA
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • MP4

    • Intern spiller

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
      Minne
      2 GB DDR3
      Lagring
      16 GB EMMC

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Fjernkontroll
      • Batterier til fjernkontroll
      • Hurtigstartveiledning
      • RS232-kabel
      • Nettledning
      Ekstrautstyr
      ColourCalibrationKit (CCK4602)
      Stativ
      Universalt stativ (stor størrelse) (valgfritt)

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Spansk
      • Polsk
      • Tyrkisk
      • Russisk
      • Italiensk
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      • Arabisk
      • Japansk
      • Dansk
      • Nederlandsk
      • Finsk
      • Norsk
      • Portugisisk
      • Svensk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC, klasse B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Hva er i esken?

    Andre artikler i boksen

    • Fjernkontroll
    • Batterier til fjernkontroll
    • Hurtigstartveiledning
    • RS232-kabel
    • Nettledning
    • Ekstrautstyr: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    Badge-D2C

    Få hjelp med dette produktet

    Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

    Anbefalte produkter

    Nylige viste produkter

    Anmeldelser

    Vær den første til å anmelde dette produktet

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.