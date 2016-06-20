Vis frem innhold på en tydelig måte med en profesjonell FHD-skjerm i D-serien. Denne responsive løsningen har glimrende bildekvalitet, enkel kontroll og pålitelig nettverkstilkobling, selv i områder med dårlig dekning.
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Dette produktet
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Signage Solutions
Skjerm i D-serien
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Enkel informasjon
Smart, kraftig 24/7-skjerm.
55"
Drevet av Android
450 cd/m²
Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.
Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold
Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
Kontroller skjermen via en Internett-tilkobling. Android-drevne Philips Professional-skjermer er optimalisert for Android-apper, og du kan også installere nettapper direkte på skjermen. Et nytt Android OS sikrer at programvaren er trygg og oppdatert lenger.
CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.
Integrert mPCIe-spor for valgfri 4G/LTE-modul
Koble 4G-/LTE-moduler til den profesjonelle Philips-skjermen på en enkel måte. Med det integrerte mPCIe-sporet kan skjermen kommunisere med andre enheter med samme trådløse tilkobling. Uvurderlig hvis du installerer skjermer i for eksempel banker eller offentlige bygninger, der du ikke kan komme inn på det lokale nettverket.
Proof of Play for Android-innhold. Vit hva som spilles av
Sørg for at den Android-drevne profesjonelle Philips-skjermen viser riktig innhold – selv når du ikke er der. Ved avspilling av innhold via den innebygde mediespilleren kan du sette opp skjermen for å ta automatiske skjermbilder med jevne mellomrom. Skjermbildene lagres på skjermens interne minne, og du kan velge å motta dem via e-post.
Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.