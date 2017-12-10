Søkeord

  • Fang oppmerksomheten Fang oppmerksomheten Fang oppmerksomheten

    Signage Solutions Skjerm i H-serien

    55BDL3002H/00

    Totalvurdering / 5
    • Anmeldelser Anmeldelser

    Fang oppmerksomheten

    Vær synlig hele døgnet med en Philips H-Line High-brightness Professional Full HD-skjerm. Enestående klarhet og kontrast gjør dette til en perfekt løsning for vindusvisninger og lyse steder. Fra museer til butikker.

    Se alle fordeler

    Lignende produkter

    Se alle H-Line-serien

    Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

    Alle behovene dine dekket i ett kjøp

    Pris på kombinasjonspakken

    Hopp over dette

    Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

    Legg til tilbehør

    Dette produktet
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Skjerm i H-serien

    total

    recurring payment

    Fang oppmerksomheten

    Høy lysstyrke, 24/7-skjerm.

    • 55"
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

    Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

    Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

    Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

    OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

    OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler

    Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

    Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

    Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

    Ekstern systemadministrasjon via CMND

    Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

    Høy lysstyrke (2500 cd/m2). Egnet for delvis utendørs bruk

    Gjør inntrykk på steder med mye lys eller delvis utendørs bruk. Denne skjermen med svært høy lysstyrke (2500 cd/m2) passer perfekt for å tiltrekke seg oppmerksomhet på store, travle områder med mye omgivelseslys.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      139.7  cm
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      55  tommer
      Sideforhold
      16:9
      Paneloppløsning
      1920 x 1080p
      Pikselavstand
      0,63 x 0,63 mm
      Optimal oppløsning
      1920 x 1080 ved 60 Hz
      Lysstyrke
      2500  cd/m²
      Skjermfarger
      16,7 M (8 biters)
      Kontrastforhold (typisk)
      5000 : 1
      Dynamisk kontrastforhold
      500 000 : 1
      Svartid (typisk)
      6  ms
      Visningsvinkel (horisontal)
      178  grader
      Visningsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildeforbedring
      • 3/2–2/2 Motion Pull Down
      • 3D-kamfilter
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisk kontrastforbedring
      • Bevegelseskompensert deinterlacing
      • Progressive scan
      Panelteknologi
      SVA

    • Tilkoblingsmuligheter

      Lydutgang
      3,5 mm jack
      Videoinngang
      • VGA (analog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Komponent (BNC)
      • Kompositt (BNC)
      • HDMI (x2)
      Lydinngang
      • 3,5 mm jack
      • Lyd venstre/høyre (RCA)
      Andre tilkoblinger
      • AC-utgang
      • OPS
      • USB
      Videoutgang
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Fjernstyring
      • RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
      • RJ45
      • IR (inn/ut) 3,5 mm jack

    • Anvendelighet

      Plassering
      • Liggende
      • Stående
      Skjermsparefunksjoner
      Punktforskyvning, lav lysstyrke
      Tastaturkontroll
      • Skjult
      • Låsbar
      Fjernkontrollsignal
      Låsbar
      Signalsløyfe
      • RS232
      • IR-sløyfegjennomgang
      Enkel installering
      • Smart utstyr
      • Kantjusteringssett
      Energisparefunksjoner
      Smart Power
      Andre praktiske funksjoner
      Håndtak
      Bildeytelse
      Avansert fargekontroll
      Kan kontrolleres via nettverket
      • RS232
      • HDMI (én ledning)
      • LAN (RJ45)

    • Lyd

      Innebygde høyttalere
      2 x 10 W RMS

    • Drift

      Strømnett
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Forbruk (typisk)
      368  W
      Effektforbruk i standby
      < 0,5 W

    • Støttet skjermoppløsning

      Datamaskinformater
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformater
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mål

      Bredde, apparat
      1242,2  millimeter
      Produktvekt
      35,8  kg
      Høyde, apparat
      713  millimeter
      Dybde, apparat
      137,9  millimeter
      Bredde, apparat (tommer)
      48,9  tommer
      Høyde, apparat (tommer)
      28.1  tommer
      Veggmontering
      400 x 400 mm, M6
      Dybde, apparat (tommer)
      5,43  tommer
      Rammens bredde
      15,6 mm
      Vekt på produkt (pund)
      78,94  lb
      Bredde på smart utstyr
      100  millimeter
      Høyde på smart utstyr
      200  millimeter

    • Driftsforhold

      Høyde
      0 ~ 3000 m
      Temperaturområde (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  time(r)
      Relativ luftfuktighet
      20~80 (drift), 5–95 % (oppbevaring)  %
      Temperaturområde (lagring)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimedieprogrammer

      USB-avspilling, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-avspilling, bilde
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-avspilling, lyd
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Tilbehør

      Vedlagt tilbehør
      • Nettledning
      • Batterier til fjernkontroll
      • Hurtigstartveiledning
      • Fjernkontroll
      • Edge-justeringsplugger
      • RS232-kabel
      Vedlagt tilbehør
      RS232-kabel til seriekobling
      Ekstrautstyr
      • Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)
      • Bordstativ

    • Diverse

      Visningsspråk på skjermen
      • Engelsk
      • Fransk
      • Tysk
      • Italiensk
      • Polsk
      • Russisk
      • Spansk
      • Tyrkisk
      • Forenklet kinesisk
      • Tradisjonell kinesisk
      • Arabisk
      • Japansk
      • Portugisisk
      Garanti
      Tre års garanti
      Juridiske godkjenninger
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, klasse B
      • UL/cUL

    Hva er i esken?

    Andre artikler i boksen

    • Nettledning
    • Batterier til fjernkontroll
    • Hurtigstartveiledning
    • Fjernkontroll
    • Edge-justeringsplugger
    • RS232-kabel
    • Ekstrautstyr: Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)
    • Ekstrautstyr: Bordstativ
    Badge-D2C

    Få hjelp med dette produktet

    Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

    Anbefalte produkter

    Nylige viste produkter

    Anmeldelser

    Vær den første til å anmelde dette produktet

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

    Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.