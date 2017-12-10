Vær synlig hele døgnet med en Philips H-Line High-brightness Professional Full HD-skjerm. Enestående klarhet og kontrast gjør dette til en perfekt løsning for vindusvisninger og lyse steder. Fra museer til butikker.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken
Hopp over dette
Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Legg til tilbehør
Dette produktet
- {discount-value}
Signage Solutions
Skjerm i H-serien
total
recurring payment
Fang oppmerksomheten
Høy lysstyrke, 24/7-skjerm.
55"
2500 cd/m²
Full HD
Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.
CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.
FailOver sikrer at innhold alltid spilles av
Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.
OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.
Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul
Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).
Ekstern systemadministrasjon via CMND
Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.
Høy lysstyrke (2500 cd/m2). Egnet for delvis utendørs bruk
Gjør inntrykk på steder med mye lys eller delvis utendørs bruk. Denne skjermen med svært høy lysstyrke (2500 cd/m2) passer perfekt for å tiltrekke seg oppmerksomhet på store, travle områder med mye omgivelseslys.
Tekniske spesifikasjoner
Bilde/skjerm
Diagonal skjermstørrelse (cm)
139.7
cm
Diagonal skjermstørrelse (tommer)
55
tommer
Sideforhold
16:9
Paneloppløsning
1920 x 1080p
Pikselavstand
0,63 x 0,63 mm
Optimal oppløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Lysstyrke
2500
cd/m²
Skjermfarger
16,7 M (8 biters)
Kontrastforhold (typisk)
5000 : 1
Dynamisk kontrastforhold
500 000 : 1
Svartid (typisk)
6
ms
Visningsvinkel (horisontal)
178
grader
Visningsvinkel (vertikal)
178
grader
Bildeforbedring
3/2–2/2 Motion Pull Down
3D-kamfilter
3D MA-deinterlacing
Dynamisk kontrastforbedring
Bevegelseskompensert deinterlacing
Progressive scan
Panelteknologi
SVA
Tilkoblingsmuligheter
Lydutgang
3,5 mm jack
Videoinngang
VGA (analog D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Komponent (BNC)
Kompositt (BNC)
HDMI (x2)
Lydinngang
3,5 mm jack
Lyd venstre/høyre (RCA)
Andre tilkoblinger
AC-utgang
OPS
USB
Videoutgang
DisplayPort
DVI-I
Fjernstyring
RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack
RJ45
IR (inn/ut) 3,5 mm jack
Anvendelighet
Plassering
Liggende
Stående
Skjermsparefunksjoner
Punktforskyvning, lav lysstyrke
Tastaturkontroll
Skjult
Låsbar
Fjernkontrollsignal
Låsbar
Signalsløyfe
RS232
IR-sløyfegjennomgang
Enkel installering
Smart utstyr
Kantjusteringssett
Energisparefunksjoner
Smart Power
Andre praktiske funksjoner
Håndtak
Bildeytelse
Avansert fargekontroll
Kan kontrolleres via nettverket
RS232
HDMI (én ledning)
LAN (RJ45)
Lyd
Innebygde høyttalere
2 x 10 W RMS
Drift
Strømnett
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Forbruk (typisk)
368
W
Effektforbruk i standby
< 0,5 W
Støttet skjermoppløsning
Datamaskinformater
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Videoformater
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Mål
Bredde, apparat
1242,2
millimeter
Produktvekt
35,8
kg
Høyde, apparat
713
millimeter
Dybde, apparat
137,9
millimeter
Bredde, apparat (tommer)
48,9
tommer
Høyde, apparat (tommer)
28.1
tommer
Veggmontering
400 x 400 mm, M6
Dybde, apparat (tommer)
5,43
tommer
Rammens bredde
15,6 mm
Vekt på produkt (pund)
78,94
lb
Bredde på smart utstyr
100
millimeter
Høyde på smart utstyr
200
millimeter
Driftsforhold
Høyde
0 ~ 3000 m
Temperaturområde (drift)
0 ~ 40
°C
MTBF
50 000
time(r)
Relativ luftfuktighet
20~80 (drift), 5–95 % (oppbevaring)
%
Temperaturområde (lagring)
–20 ~ 60
°C
Multimedieprogrammer
USB-avspilling, video
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
USB-avspilling, bilde
BMP
GIF
JPEG
JPG
USB-avspilling, lyd
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Tilbehør
Vedlagt tilbehør
Nettledning
Batterier til fjernkontroll
Hurtigstartveiledning
Fjernkontroll
Edge-justeringsplugger
RS232-kabel
Vedlagt tilbehør
RS232-kabel til seriekobling
Ekstrautstyr
Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)
Bordstativ
Diverse
Visningsspråk på skjermen
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Polsk
Russisk
Spansk
Tyrkisk
Forenklet kinesisk
Tradisjonell kinesisk
Arabisk
Japansk
Portugisisk
Garanti
Tre års garanti
Juridiske godkjenninger
BSMI
CB
CE
FCC, klasse B
UL/cUL
Hva er i esken?
Andre artikler i boksen
Nettledning
Batterier til fjernkontroll
Hurtigstartveiledning
Fjernkontroll
Edge-justeringsplugger
RS232-kabel
Ekstrautstyr: Bevegelsessensor med infrarødt lys (CRD41)