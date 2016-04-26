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    Profesjonell TV

    43HFL5011T/12

    Totalvurdering / 5
    • Anmeldelser Anmeldelser

    Banebrytende opplevelse

    Gi gjestene dine den seeropplevelsen de fortjener. De får en raskere og mer responsiv TV med et stort antall applikasjoner som er spesielt beregnet på overnattingssteder, mens du enkelt kan foreta fjerninstallering og -administrering.

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    Profesjonell TV
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    Profesjonell TV

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    Banebrytende opplevelse

    drevet av Android™

    • 43-tommers MediaSuite
    • drevet av Android™
    Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en

    Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en

    Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.

    MyChoice-kompatibel for periodebetaling

    MyChoice-kompatibel for periodebetaling

    MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

    CMND & Control: enkel vedlikehold av TV-ene

    CMND & Control: enkel vedlikehold av TV-ene

    CMND & Control muliggjør ekstern konfigurering og installering av TV-ene fra en sentral plassering, uten å måtte besøke rommene. Oppdater og administrer alle visningene dine, med minimal anstrengelse, uten å måtte forstyrre gjestene dine.

    CMND & Create: Vis den informasjonen du vil, når du vil

    CMND & Create: Vis den informasjonen du vil, når du vil

    CMND & Create gjør at du kan gi den informasjonen du vil, når du vil. Det er innholdsadministreringsmodulen til CMND og muliggjør enkel oppretting og distribusjon av interaktive, merkede hotellnettsider. Tilpass TV-ene slik at de gir gjestene den mest oppdaterte informasjonen med den nyeste utviklingen på hotellet, alt i sanntid.

    Android: en raskere, bedre og mer trivelig TV-opplevelse

    Med Android på den profesjonelle TV-en får du et raskere, rikere og gjestevennlig grensesnitt. Du kan åpne et stort utvalg spesielle hotelltjenester, programmer og så mye mer. Du får en brukervennlig meny med direktekoblinger til favorittappene dine.

    AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse

    AppControl sørger for at TV-ene dine får de appene du ønsker. Med mulighet til å legge til, slette og sortere apper, samt mulighet til å konfigurere apper på spesifikke rom, er det en virkelig personlig gjesteopplevelse som du kan styre fra en sentral plassering, uten å måtte gå inn i rommet. For enkel bruk og sikkerhet laster du din tilpassede app på vår private, skybaserte server. Du kan være sikker på at bare du har tilgang til den.

    Avanserte apper med mange dedikerte tjenester for hoteller

    Avanserte apper består av et stadig større bibliotek av programmer. Med kraften til Android kjører apper jevnere og raskere og er mer avanserte enn noen gang. De er skreddersydde for gjestfrihet, og gjesteinformasjon slettes på en sikker måte etter bruk, og tilgang til ulovlig innhold som kan skade bedriften, forhindres.

    Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet

    Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TVer kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TVen. Interaktiv kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TVen. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TVen. Partnernettverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.

    Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer

    TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).

    Philips TV Remote App gir gjesten mer kontroll

    Føler du ikke for å bruke fjernkontrollen? Bruk Philips TV Remote App på smarttelefonen eller nettbrettet til å styre TV-en, plukke ut og velge hvilke apper som skal vises, og få tilgang til SmartInfo. Kan lastes ned gratis på iOS- og Android-enheter.

    Tekniske spesifikasjoner

    • Bilde/skjerm

      Sideforhold
      16:9
      Diagonal skjermstørrelse (tommer)
      43  tommer
      Diagonal skjermstørrelse (cm)
      110  cm
      Skjerm
      LED Full HD
      Paneloppløsning
      1920 x 1080p
      Lysstyrke
      300  cd/m²
      Bildeforbedring
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Visningsvinkel
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuner/mottak/overføring

      Digital-TV
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (opptil 1080p60)
      Videoavspilling
      • NTSC
      • PAL
      Analog TV
      PAL
      IP-avspilling
      • Multicast
      • Unicast

    • Android-TV

      Operativsystem
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Minnestørrelse (Flash)
      8GB

    • Funksjoner

      Brukervennlighet
      • Bildestil
      • Lydstil
      Digitale tjenester
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Tekst-tv
      • HbbTV
      • Teksting
      Lokal kontroll
      Joystick

    • Hotellfunksjoner

      Hotellmodus
      • Kontrollås via joystick
      • Menylås
      • Lås for installasjonsmeny
      • Volumbegrensning
      Fengselsmodus
      • Høy sikkerhetsmodus
      • TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
      Tidsbryter
      • Sleep Timer
      • Vekkerur
      • Vekkerkanal
      • Oppvåkningslyder
      Kontroll over påslåing
      • Kanal
      • Funksjon
      • Bildeformat
      • Volum
      • Bildestil
      Tyverisikker
      • Batteri, tyverisikret
      • Kensington-lås
      Effektkontroll
      • Automatisk påslåing
      • Miljøvennlig/rask oppstart
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Apper
      • AppControl
      • Nettskybaserte apper
      • Android-apper
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      Merket ditt
      • SmartInfo
      • Velkomstlogo
      • Dashbord som kan tilpasses (HTML)
      • IPTV-system
      • Egendefinerte apper
      • Plasseringsnavn (Geonames ID)
      Klokke
      • Klokke i standby-modus
      • Fjernkontrollknapp som lyser i mørket
      • Klokkevisning på skjermen
      • Valgfri ekstern klokke
      SmartInfo
      • HTML5-nettleser
      • Interaktive maler
      Kloning og fastvareoppdatering
      • Instant Initial Cloning
      • Via USB/RF/IP
      Kommando og kontroll
      • Frakoblet kanalredigering
      • Frakoblet redigering av innstillinger
      • TV-status i sanntid (IP)
      • Fjernstyring over IP/RF
      • CMND&Create
      • TV Group-administrering
      Kontroll
      • Blokker automatisk kanaloppdatering
      • Serial Xpress-protokoll
      • JSON API for TV-kontroll (JAPIT)
      Integrerte tjenester
      5-dagers værvarsel
      Interaktiv DRM
      • VSecure
      • PlayReady Smooth Streaming
      • Securemedia
      Generering av inntekter
      MyChoice
      Språk
      Guest language control
      Fjernkontroll
      • Klar for kabelbånd
      • Lite batteri-indikasjon
      • Lås for fjernkontrollens batterideksel
      Kanaler
      • Kombinert liste
      • Temalister

    • Funksjoner for helsevesen

      Kontroll
      • Multifjernkontroll
      • Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll
      • Kompatibelt med ringesystem for pleier
      Anvendelighet
      • Hodetelefonutgang
      • Uavhengig overordnet demping av høyttaler
      Sikkerhet
      • Dobbel isolasjon klasse II
      • Flammesikker

    • Multimedia

      Videoavspilling som støttes
      • Formater: H.264 / MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Beholdere: AVI, MKV
      Musikkformater som støttes
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 opptil v9.2)
      • WMA-PRO (v9 og v10)
      Tekstformater som støttes
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Bildeformater som støttes
      JPG
      Videooppløsning som støttes på USB
      opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz
      Multimedietilkoblinger
      • USB
      • LAN

    • Lyd

      Lydeffekt
      16 (2 x 8)  W
      Høyttalerutgang til badet
      1,5 W mono 8 ohm
      Høyttalere
      • 2,0
      • Pekende nedover
      Lydfunksjoner
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamisk bass
      • Dolby MS10

    • Drift

      Strømnett
      AC 220–240 V, 50–60 Hz
      Omgivelsestemperatur
      0 °C til 40 °C
      Effektforbruk i standby
      <0,4 W
      Energimerkeklasse
      A+
      EUs energimerke for strøm
      43  W
      Strømsparingsfunksjoner
      Øko-modus
      Årlig energiforbruk
      62  kWh

    • Tilbehør

      Inkludert
      • Dreibart bordstativ
      • 2 x AAA-batterier
      • Garantibevis
      • Brosjyre om regelverk og sikkerhet
      • Nettledning
      • Fjernkontroll 22AV1505B/12
      Valgfritt
      • Ekstern klokke 22AV1120C/00
      • Healthcare-fjernkontroll 22AV1109H/12
      • Installeringsfjernkontroll 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Trådløs tilkobling

      Trådløst LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Klargjort for HID Gamepad
      • Klargjort for
      • Trådløs lyd (hodetelefoner)
      Wi-Fi Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Tilkoblingsmuligheter nederst

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenne
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digital lydutgang
      Optisk
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Tilkoblingsmuligheter på siden

      USB2
      USB 3.0
      Felles grensesnittspor
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Hodetelefonutgang
      Mini-jack

    • Tilkoblingsmuligheter bak

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Høyttalerutgang til badet
      Mini-jack
      Komponent
      YPbPr + V/H cinch
      DVI-lydinngang
      Mini-jack
      Ekstern strøm
      • 12 V / 15 W
      • Mini-jack
      Fjernstyring
      RJ-48

    • Forbedring av tilkoblingsmuligheter

      RJ48
      • IR inn/ut
      • Serielt Xpress-grensesnitt
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Ettrykks avspilling
      • System-standby
      • RC-gjennomstrømming
      • systemlydkontroll
      LAN
      Reaktivering på LAN
      HDMI
      • ARC (alle porter)
      • DVI (alle porter)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Formgivning

      Farge
      Sølv

    • Mål

      Bredde, apparat
      968  millimeter
      Høyde, apparat
      563  millimeter
      Dybde, apparat
      64/77  millimeter
      Produktvekt
      9,1  kg
      Bredde, apparat (med stativ)
      968  millimeter
      Høyde, apparat (med stativ)
      625  millimeter
      Dybde, apparat (med stativ)
      250  millimeter
      Produktvekt (+stativ)
      10,5  kg
      Veggfeste-kompatibel
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Hva er i esken?

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    Badge-D2C

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    • Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.
    • Philips garanterer ikke at apper er tilgjengelige eller at de hele tiden fungerer som de skal.
    • Minnet som faktisk er ledig, kan være mindre på grunn av enhetens forhåndkonfigurering
    • Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
    • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

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