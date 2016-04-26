Gi gjestene dine den seeropplevelsen de fortjener. De får en raskere og mer responsiv TV med et stort antall applikasjoner som er spesielt beregnet på overnattingssteder, mens du enkelt kan foreta fjerninstallering og -administrering.
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Profesjonell TV
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Banebrytende opplevelse
drevet av Android™
43-tommers MediaSuite
drevet av Android™
Miracast og DirectShare for å dele filmer og musikk på TV-en
Våre TV-er gir gjestene frihet til å nyte innholdet på den store TV-en trådløst og uten problemer. Med åpen systemtilnærming betjener vi både iOS- og Android-brukere og utvider kontinuerlig kompatibiliteten. Den sikre delingen beskytter gjestene. Bilder, filmer, musikk – alt kan deles og nytes via Miracast og DirectShare på TV-ene.
MyChoice-kompatibel for periodebetaling
MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.
CMND & Control: enkel vedlikehold av TV-ene
CMND & Control muliggjør ekstern konfigurering og installering av TV-ene fra en sentral plassering, uten å måtte besøke rommene. Oppdater og administrer alle visningene dine, med minimal anstrengelse, uten å måtte forstyrre gjestene dine.
CMND & Create: Vis den informasjonen du vil, når du vil
CMND & Create gjør at du kan gi den informasjonen du vil, når du vil. Det er innholdsadministreringsmodulen til CMND og muliggjør enkel oppretting og distribusjon av interaktive, merkede hotellnettsider. Tilpass TV-ene slik at de gir gjestene den mest oppdaterte informasjonen med den nyeste utviklingen på hotellet, alt i sanntid.
Android: en raskere, bedre og mer trivelig TV-opplevelse
Med Android på den profesjonelle TV-en får du et raskere, rikere og gjestevennlig grensesnitt. Du kan åpne et stort utvalg spesielle hotelltjenester, programmer og så mye mer. Du får en brukervennlig meny med direktekoblinger til favorittappene dine.
AppControl for å legge til, sortere og slette apper med minimal anstrengelse
AppControl sørger for at TV-ene dine får de appene du ønsker. Med mulighet til å legge til, slette og sortere apper, samt mulighet til å konfigurere apper på spesifikke rom, er det en virkelig personlig gjesteopplevelse som du kan styre fra en sentral plassering, uten å måtte gå inn i rommet. For enkel bruk og sikkerhet laster du din tilpassede app på vår private, skybaserte server. Du kan være sikker på at bare du har tilgang til den.
Avanserte apper med mange dedikerte tjenester for hoteller
Avanserte apper består av et stadig større bibliotek av programmer. Med kraften til Android kjører apper jevnere og raskere og er mer avanserte enn noen gang. De er skreddersydde for gjestfrihet, og gjesteinformasjon slettes på en sikker måte etter bruk, og tilgang til ulovlig innhold som kan skade bedriften, forhindres.
Integrert IPTV-system for optimal tilpasset interaktivitet
Sparer kostnader og er ryddig. Med våre nye Smart TVer kan du bygge opp hotellsystemet direkte på TVen. Interaktiv kanaler, video-on-demand, interaktive hotellmenyer og informasjon, i tillegg til nettbaserte bestillingssystemer, er mulig uten en ekstern boks festet til TVen. Ved siden av levering av innhold via koaksiale TV-kabler kan du nå også bruke Internett for å levere TV-kanalene eller VOD direkte til TVen. Partnernettverket vårt kan sikre at du får en tilpasset portal slik du ønsker.
Serial Xpress-protokoll for interaktive systemer
TV-en kan kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle de største leverandørene av interaktive systemer, gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (UART-protokoll).
Philips TV Remote App gir gjesten mer kontroll
Føler du ikke for å bruke fjernkontrollen? Bruk Philips TV Remote App på smarttelefonen eller nettbrettet til å styre TV-en, plukke ut og velge hvilke apper som skal vises, og få tilgang til SmartInfo. Kan lastes ned gratis på iOS- og Android-enheter.