Raske tips om tilbakekallingen

Klinisk informasjon er gjort tilgjengelig for helsepersonellet ditt for å hjelpe dem med å ta den beste avgjørelsen om behandlingsplanen din. Siden legen din kjenner din medisinske historie, er de den mest kvalifiserte personen til å fastslå nytten eller risikoen ved å fortsette med behandlingen frem til du får erstatningsenheten din.

Vi forstår at det kan være frustrerende å vente på nyheter om når og hvordan enheten din vil bli reparert eller erstattet, og at tidspunktet er kritisk. Vi jobber hardt for å fullføre denne tilbakekallingen og vil fortsette å kommunisere med både deg og helsepersonellet ditt for å dele den mest oppdaterte informasjonen. Selv om vi allerede har gjort fremgang i forsendelse av erstatningsenheter, og har økt produksjonskapasiteten vår, forventer vi at reparasjons- og erstatningsprogrammet i USA ikke vil bli fullført før ca. September 2022.

Du kan også gå til philips.com/src-update for informasjon og svar på vanlige spørsmål.