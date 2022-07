Philips har fått tillatelse fra FDA (Food and Drug Administration) til å starte reparasjons- og/eller erstatningsprosessen for berørte førstegenerasjons DreamStation-enheter i USA1. Selskapet initierer også reparasjons- og/eller erstatningsprogrammer i andre land og forventer at disse skal være i gang i de fleste markeder innen utgangen av september 2021. Philips har til hensikt å fullføre reparasjons- og utskiftningsprogrammene innen ca. 12 måneder.



I august begynte selskapet å erstatte enkelte berørte førstegenerasjons DreamStation CPAP-enheter i USA med DreamStation 2 CPAP-enheter. Ved å legge til denne første reparasjons- og/eller utskiftningsprosessen for førstegenerasjons DreamStation kan Philips begynne å bytte ut berørte DreamStation-enheter i større skala. Philips er fortsatt i dialog med FDA om andre aspekter av planen for tilbakekallingsvarsling og løsning i USA2.



«Vi anerkjenner fullt ut at tidsrammen for utbedring av de berørte enhetene setter pasienter i en vanskelig situasjon», sier Frans van Houten, administrerende direktør i Royal Philips. «Vi er mobilisert for å levere en løsning til dem så raskt som mulig. Vi har økt vår produksjons-, service- og omarbeidingskapasitet betydelig, og ytterligere forsterket kommunikasjonen med våre kunder og deres pasienter. Vi oppfordrer pasienter med berørte aktive enheter til å registrere disse på det dedikerte nettstedet for tilbakekallingsvarselet.»



Hvis du vil ha mer informasjon om tilbakekallingsvarselet*, samt instruksjoner for kunder, brukere og leger, kan du gå til www.philips.com/src-update. Pasienter med berørte enheter blir bedt om å registrere produktene sine på dette nettstedet for å lette utskiftingen.