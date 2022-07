14. juni 2021 innledet Philips et frivillig tilbakekallingsvarsel* for visse søvn- og respirasjonsprodukter for å håndtere potensielle helserisikoer knyttet til lyddempende skum av polyesterbasert polyuretan (PE-PUR) i disse enhetene. Siden da, sammen med sertifiserte testlaboratorier og andre kvalifiserte tredjepartseksperter, har Philips Respironics gjennomført et omfattende test- og forskningsprogram på PE-PUR-skummet for å bedre vurdere og avgrense potensielle helserisikoer for pasienter relatert til mulig utslipp av partikler fra degradert skum og visse flyktige organiske forbindelser (VOC-er). Philips Respironics gir nå en oppdatering på en del av dette test- og forskningsprogrammet. Spesielt dekker denne oppdateringen. Den første generasjonen med DreamStation-enheter representerer flertallet av de registrerte berørte enhetene. Ytterligere testing pågår.**Gjennomgang av denne vurderingen av et eksternt medisinsk panel og Philips Respironics har fastslått atOppdateringen om disse funnene er ment å informere helsepersonell om de nyeste dataene, men den generelle veiledningen for leger og pasienter i tilbakekallingsvarselet forblir uendret på dette tidspunktet.På det tidspunktet tilbakekallingsvarselet ble utstedt, stolte Philips Respironics på et innledende, begrenset datasett og toksikologisk risikovurdering. Siden da, ved hjelp av ISO 18562 -veiledningen, ble toksikologiske risikovurderinger vedrørende VOC utført av sertifiserte testlaboratorier og en kvalifisert tredjepartsekspert basert på den innledende og nye VOC-testen utført til dags dato. Philips Respironics har gjort disse dataene tilgjengelige for FDA og andre kompetente myndigheter og er i ferd med å dele disse dataene med helsepersonell og pasienter.Det er viktig å merke seg at de testede DreamStation-enhetene ikke ble utsatt for ozonrengjøring, i henhold til bruksanvisningen. I tillegg er denne nye vurderingen begrenset til evaluering av VOC-er for førstegenerasjons DreamStation-enheter, vurderer ikke risikoen for potensielle skumpartikler og dekker ikke andre enheter som berøres av tilbakekallingen. Ytterligere vurderinger av helserisiko pågår.**Omfattende partikkeltesting og analyser forventes nå å bli gjennomført i andre kvartal i 2022, da testprotokoller i samsvar med det fulle omfanget av de relevante ISO-standardene for alle berørte produktplattformer krever lange ledetider på flere måneder. Philips Respironics vil fortsette å gi oppdateringer om funn fra disse vurderingene.