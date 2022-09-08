ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
  • Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen

AquaTrio CordlessTrådløs våt&tørr støvsuger 9000 Series

XW9385/01

Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen
Philips AquaTrio 3-i-1 trådløs støvsuger og våtmopp løser alle rengjøringsbehovene dine. Med våtmoppfunksjonen fjerner du enkelt smuss, flekker, flytende væske og bakterier fra harde gulvflater. Oppsettet for kun støvsuger fjerner effektivt støv og annet rusk fra tepper og harde gulvflater som fremheves av LED-lyset. AquaTrio kan i tillegg forvandles fra en trådløs støvsuger til en praktisk håndholdt enhet. På denne måten kan du enkelt og smidig støvsuge møbler, hyller, lister og bordflater. Den er også perfekt for rengjøring i bilen.
Se alle fordeler

Med 2 stk. høyhastighetsbørster som sikrer eksemplarisk rengjøring

Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen

  • Patenterte AquaSpin-børster: 4000 omdreininger i minuttet med rengjøringskraft.

  • Takle alle typer søl!

  • Opptil 55 min driftstid*

  • Høyhastighets auto-rengjøring: la oss gjøre jobben!

  • Rengjør med friskt vann, hver gang: PowerCyclone Aqua

Patenterte AquaSpin-børster: 4000 omdreininger i minuttet med rengjøringskraft.

Patenterte AquaSpin-børster: 4000 omdreininger i minuttet med rengjøringskraft.

Utviklet med AquaSpin-teknologi, har den verdens raskeste børster* som alltid holder seg rene - både under og etter bruk.* *I kategorien for trådløse våt- og tørrstøvsugere, basert på børstens omdreininger per minutt, testet mot high-end modeller, 2025.

Takle alt - Fjern støv, skitt, flekker og væsker i én omgang

Takle alt - Fjern støv, skitt, flekker og væsker i én omgang

Rengjør alle overflater og alle typer søl! Fjern støv og skitt fra tepper til harde gulv med vår kraftige tørrstøvsugermodul. For et plettfritt moppet gulv i ett strøk, aktiver vår kraftige våt- og støvsugermodul!

Opptil 55 min driftstid** for uavbrutt rengjøring

Opptil 55 min driftstid** for uavbrutt rengjøring

Én lading, én rengjøring: støvsug og mopp alle områder du trenger uten avbrudd. Dekk opptil 285 m²! **

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Den eneste trådløse løsningen med tre konfigurasjoner (kun støvsuger, støvsuger og aktiv mopp, håndholdt); fanger opp flere typer smuss, inkludert søl, både foran og bak, samt kontinuerlig rene børster.

  2. Avhengig av bruk og moduser

  3. I normal modus for støvsuging og mopping