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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
XW9385/01
Patenterte AquaSpin-børster: 4000 omdreininger i minuttet med rengjøringskraft.
Takle alle typer søl!
Opptil 55 min driftstid*
Høyhastighets auto-rengjøring: la oss gjøre jobben!
Rengjør med friskt vann, hver gang: PowerCyclone Aqua
Utviklet med AquaSpin-teknologi, har den verdens raskeste børster* som alltid holder seg rene - både under og etter bruk.* *I kategorien for trådløse våt- og tørrstøvsugere, basert på børstens omdreininger per minutt, testet mot high-end modeller, 2025.
Rengjør alle overflater og alle typer søl! Fjern støv og skitt fra tepper til harde gulv med vår kraftige tørrstøvsugermodul. For et plettfritt moppet gulv i ett strøk, aktiver vår kraftige våt- og støvsugermodul!
Én lading, én rengjøring: støvsug og mopp alle områder du trenger uten avbrudd. Dekk opptil 285 m²! **
Anmeldelser
Den eneste trådløse løsningen med tre konfigurasjoner (kun støvsuger, støvsuger og aktiv mopp, håndholdt); fanger opp flere typer smuss, inkludert søl, både foran og bak, samt kontinuerlig rene børster.
Avhengig av bruk og moduser
I normal modus for støvsuging og mopping