Den mest komplette* og hygieniske rengjøringsløsningen

Philips AquaTrio 3-i-1 trådløs støvsuger og våtmopp løser alle rengjøringsbehovene dine. Med våtmoppfunksjonen fjerner du enkelt smuss, flekker, flytende væske og bakterier fra harde gulvflater. Oppsettet for kun støvsuger fjerner effektivt støv og annet rusk fra tepper og harde gulvflater som fremheves av LED-lyset. AquaTrio kan i tillegg forvandles fra en trådløs støvsuger til en praktisk håndholdt enhet. På denne måten kan du enkelt og smidig støvsuge møbler, hyller, lister og bordflater. Den er også perfekt for rengjøring i bilen.