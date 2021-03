Miks. Hakk. Strimle. Smak. Ta med!

Oppdag kraften fra ProMix Viva Collection-stavmikseren med 800 watt. Tilpass og reguler enkelt kraft og effekt med SpeedTouch-teknologien. Desto hardere du trykker på knappen, desto mer effekt i stavmikseren. Det gjør at du kan mikse en rekke ulike ingredienser med mange ulike hastighetsinnstillinger. Denne modellen leveres også med en spiralizer som gjør at du kan lage lange strimler av for eksempel agurk, gulrot og potet. Et perfekt alternativ til pasta, eller for deg som vil teste noe nytt! Se alle fordeler