To komfortable bærehåndtak for ekstra brukskomfort

Denne støvsugeren har ikke ett, men to bærehåndtak. Når den står på hjulene, finnes det et håndtak på toppen som gjør at du enkelt kan flytte støvsugeren rundt hver minste hindring. Med det andre håndtaket på forsiden av apparatet kan du enkelt bære den med deg i oppreist stilling.