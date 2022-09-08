Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Utgått
FC8915
Lev livet!
Få jobben gjort raskt og enkelt med Philips HomeHero. Støvsugeren har utmerket sugeeffekt, støvfiltrering og fleksible munnstykker som gir deg grundig rengjøring på en enkel måte.
2000 W
AirflowMax-teknologi
Parkett
Den kraftige motoren på 2000 W genererer sugeeffekt på maks. 375 W for førsteklasses rengjøringsresultater.
Denne støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom EPA 12-filteret (99,5 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.
Denne støvsugeren har ikke ett, men to bærehåndtak. Når den står på hjulene, finnes det et håndtak på toppen som gjør at du enkelt kan flytte støvsugeren rundt hver minste hindring. Med det andre håndtaket på forsiden av apparatet kan du enkelt bære den med deg i oppreist stilling.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
Gå til deler og tilbehør
Anmeldelser