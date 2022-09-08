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Utgått
FC8526/09
AirflowMax-teknologi
TriActive+-munnstykke
Animal
AirflowMax-teknologi maksimerer luftstrømmen, noe som gjør det mulig for støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får høy ytelse, selv mens posen fylles opp.
TriActive+-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen foran. 3) Det fanger opp støv og smuss inntil møbler og vegger med de to sidebørstene.
Dette produktet er i den beste rengjøringsytelsesklassen for harde gulv. Alt støvet plukkes opp.
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