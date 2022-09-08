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  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse
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  • Komplett ytelse
  • Komplett ytelse

Utgått

Performer ActiveStøvsuger med pose

FC8526/09

Komplett ytelse
Nye Philips Performer Active gir deg komplett rengjøringsytelse takket være AirflowMax-teknologien og det unike TriActive+-munnstykket, som er utformet for best mulig støvfjerning.
Se alle fordeler

Mindre energiforbruk

Komplett ytelse

  • AirflowMax-teknologi

  • TriActive+-munnstykke

  • Animal

Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ytelse

Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ytelse

AirflowMax-teknologi maksimerer luftstrømmen, noe som gjør det mulig for støvposen å foldes jevnt ut, slik at du får høy ytelse, selv mens posen fylles opp.

Det nye 3-i-1 TriActive+-munnstykket fanger opp grovt og fint støv

Det nye 3-i-1 TriActive+-munnstykket fanger opp grovt og fint støv

TriActive+-munnstykket aktiverer tre rengjøringsoperasjoner på én gang: 1) Det åpner teppet skånsomt med den spesialutformede strykesålen som fjerner støv som sitter dypt. 2) Det suger opp store biter med den større åpningen foran. 3) Det fanger opp støv og smuss inntil møbler og vegger med de to sidebørstene.

Ytelse i A-klasse på harde gulv

Ytelse i A-klasse på harde gulv

Dette produktet er i den beste rengjøringsytelsesklassen for harde gulv. Alt støvet plukkes opp.

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