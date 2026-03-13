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2000-serien Støvsuger med pose
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FC8245/09
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Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)
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Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvordan vet jeg at støvposen til Philips-støvsugeren er full?
Hvordan og når skal støvposen til Philips-støvsugeren byttes?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvordan rengjør jeg filtrene på Philips-støvsugeren?
Philips-støvsugeren slår seg ikke på
Philips-støvsugeren min overoppheter
Philips-støvsugeren har lav sugeeffekt
Jeg får elektriske støt når jeg bruker Philips-støvsugeren
Philips-støvsugeren viser at støvposen er full, selv om den ikke er det
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