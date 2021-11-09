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  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
  • Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet

Utgått

2000-serienStøvsuger med pose

FC8245/09

4.8
| (110) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produktet
Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet
Med støvsugeren Philips PowerGo holder du enkelt hjemmet rent og pent. Allergifilteret fanger opp hele 99,9 % av fint støv og allergener.
Se alle fordeler

Allergifilter fanger opp fint støv og allergener

Rengjør effektivt på alle flater i hjemmet

  • Sertifisert allergivennlig

  • Regulerbar sugeeffekt

  • Medfølgende støvsugerposer og ekstra filter

  • Reservedelsett

Motor på 900 W for høy sugeeffekt

Motor på 900 W for høy sugeeffekt

Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for et flott rengjøringsresultat.

99,9 % støvoppsamling* gir et flott rengjøringsresultat

99,9 % støvoppsamling* gir et flott rengjøringsresultat

Munnstykket med høy ytelse og den sterke sugeeffekten sikrer at du kan suge opp 99,9 % av alt fint støv*.

Kompakt og lett for enkel transport

Kompakt og lett for enkel transport

Kompakt og lett form gjør det enkelt å oppbevare og bære støvsugeren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

110

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produktet

2
1

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

παλιό και καλό

Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.

Fordeler

απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα

Ulemper

κανένα

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξεραιτικη

Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ δυνατή σκούπα

Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα

Fordeler

Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).