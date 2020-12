Plastbelagt eske med tilbehørsbrett

Denne emballasjen er laget av plastbelagt kartong for å forbedre brukslevetiden når den brukes til oppbevaring. Den har en kartongskiller på innsiden for å oppbevare slangen separat fra støvsugeren, og et kartongbrett for oppbevaring av munnstykket, rør og tilbehør over støvsugeren.