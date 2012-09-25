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  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
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  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Utgått

EasyLifePoseløs støvsuger

FC8146/01

3.5

| (73) Anmeldelser

Spar opptil 20 % energi*

Philips EasyLife-støvsugeren er utformet for å levere svært gode rengjøringsresultater, samtidig som den bruker mindre energi enn vanlige støvsugere. Det er også enkelt å tømme beholderen uten å bli skitten på hendene med et enkelt trykk på én knapp.

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Støvsuger for mer miljøvennlige resultater

Spar opptil 20 % energi*

  • 1400 W

  • Parkett

Motor på 1400 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt

Motor på 1400 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt

Den effektive motoren på 1400 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt, noe som betyr at du bruker mindre energi uten at det går utover rengjøringsresultatene.

Indikatorlampe som viser når beholderen må tømmes

Indikatorlampe som viser når beholderen må tømmes

Indikatorlampen slås på når beholderen er full og må tømmes. Du oppnår optimale rengjøringsresultater ved å tømme og rengjøre beholderen og filteret.

Håndtak for enkel fjerning av støvbeholderen

Håndtaket på støvbeholderen gjør det enklere å ta den ut og vedlikeholde den over søppelkassen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.5

av 5

73

Anmeldelser

25/09/2012

Deutschland

Deutschland

Bezahlbarer und beutelfreier Markenstaubsauger

Habe den easylife vor einem jahr gekauft und bin immer noch sehr zufrieden. Er ist leicht auszuleeren, saugt sehr gut und ist gut zu reinigen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Uneingeschränkt empfehlenswert

Einfach Handhabung bei geringen Kosten und einer überzeugenden Saugleistung, das ist das was man bei einem solchen Gerät sucht und in diesem Philips Staubsauger findet. Ich bin begeistert und nutze ihn öfter, als ich zuvor andere Staubsauger zur Freude meiner Frau nutzte.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

30/05/2019

Österreich

Österreich

Auch nach 10 Jahren im Einsatz

Wir haben unseren Easylife ohne Beutel vor gut 10 Jahren gekauft, tauschen unsere Filter 2x pro Jahr. Auch nach dieser langen Laufzeit steht er im Vergleich zu einem Beutelsauger noch immer dafür, wenn man Filter regelmäßig komplett reinigt. D.h. in diesem Fall auch den Schaustoffilter, denn dann saugt er wie am ersten Tag! Gäbe es ihn noch, wir würden ihn wieder kaufen und sind gespannt, wie er mit der neuen TriZone-Bürste saugt, da leider unsere Bürste nun aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med en støvsuger på 2000 watt. Philips interne måling, 2010.