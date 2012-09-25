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Utgått
FC8146/01
Spar opptil 20 % energi*
Philips EasyLife-støvsugeren er utformet for å levere svært gode rengjøringsresultater, samtidig som den bruker mindre energi enn vanlige støvsugere. Det er også enkelt å tømme beholderen uten å bli skitten på hendene med et enkelt trykk på én knapp.
1400 W
Parkett
Den effektive motoren på 1400 watt gir maks. 300 watt sugeeffekt, noe som betyr at du bruker mindre energi uten at det går utover rengjøringsresultatene.
Indikatorlampen slås på når beholderen er full og må tømmes. Du oppnår optimale rengjøringsresultater ved å tømme og rengjøre beholderen og filteret.
Håndtaket på støvbeholderen gjør det enklere å ta den ut og vedlikeholde den over søppelkassen.
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3.5
av 5
73
Anmeldelser
Katrin
25/09/2012
Deutschland
Bezahlbarer und beutelfreier Markenstaubsauger
Habe den easylife vor einem jahr gekauft und bin immer noch sehr zufrieden. Er ist leicht auszuleeren, saugt sehr gut und ist gut zu reinigen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
fredchen68
08/05/2012
Deutschland
Uneingeschränkt empfehlenswert
Einfach Handhabung bei geringen Kosten und einer überzeugenden Saugleistung, das ist das was man bei einem solchen Gerät sucht und in diesem Philips Staubsauger findet. Ich bin begeistert und nutze ihn öfter, als ich zuvor andere Staubsauger zur Freude meiner Frau nutzte.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Megan
30/05/2019
Österreich
Auch nach 10 Jahren im Einsatz
Wir haben unseren Easylife ohne Beutel vor gut 10 Jahren gekauft, tauschen unsere Filter 2x pro Jahr. Auch nach dieser langen Laufzeit steht er im Vergleich zu einem Beutelsauger noch immer dafür, wenn man Filter regelmäßig komplett reinigt. D.h. in diesem Fall auch den Schaustoffilter, denn dann saugt er wie am ersten Tag! Gäbe es ihn noch, wir würden ihn wieder kaufen und sind gespannt, wie er mit der neuen TriZone-Bürste saugt, da leider unsere Bürste nun aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Sammenlignet med en støvsuger på 2000 watt. Philips interne måling, 2010.